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Соцсфера

В России упростят выписку наркотических препаратов

В России упростят процедуру выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому. Подготовить соответствующие поправки поручила Минздраву вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

Голикова, в частности, поручила министру здравоохранения внести изменения в ведомственный приказ от 1 августа 2012 года, который касается порядка изготовления, распределения, регистрации, учёта, хранения и правил оформления наркотических препаратов. Они будут связаны с упрощением их выписки на дому.

Сообщается также, что ранее Минздрав России изменил систему расчёта количества препаратов, которые необходимы для оказания помощи безнадёжно больным людям. Теперь ведомство будет учитывать не число паллиативных коек, а количество реальных пациентов. Кроме этого, Минздрав, Минпромторг и Московский эндокринный завод анализируют потребность российских больниц в субстанциях для производства таких препаратов.

Ранее Татьяна Голикова заявила о катастрофической убыли населения в России. По её мнению, статистику смертей в российских регионах сознательно занижают.

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