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Общество

Псковских предпринимателей просят привести торговые объекты в порядок к Дням города

Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова просит руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей привести в порядок свои объекты в преддверии празднования Дней города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В отделе потребительского рынка отметили неудовлетворительное санитарное состояние и внешний вид ряда торговых точек, организаций общепита и прилегающих территорий. Их владельцы обязаны обеспечить внешнее благоустройство и чистоту фасадов, витрин, надлежащее содержание и своевременную уборку участков вокруг, а также сбор и вывоз мусора.

Имеющиеся нарушения просят устранить в кратчайшие сроки.

В 2019 году город отмечает 1116-летие со дня первого упоминания города в летописи, 75-ю годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Посвященные этим датам и памяти равноапостольной Великой княгини Российской Ольги мероприятия стартуют 18 июля и продолжатся до конца месяца.

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