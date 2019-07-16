Псковских предпринимателей просят привести торговые объекты в порядок к Дням города

16:25, 16 июля 2019, ПАИ

Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова просит руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей привести в порядок свои объекты в преддверии празднования Дней города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В отделе потребительского рынка отметили неудовлетворительное санитарное состояние и внешний вид ряда торговых точек, организаций общепита и прилегающих территорий. Их владельцы обязаны обеспечить внешнее благоустройство и чистоту фасадов, витрин, надлежащее содержание и своевременную уборку участков вокруг, а также сбор и вывоз мусора.

Имеющиеся нарушения просят устранить в кратчайшие сроки.

В 2019 году город отмечает 1116-летие со дня первого упоминания города в летописи, 75-ю годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Посвященные этим датам и памяти равноапостольной Великой княгини Российской Ольги мероприятия стартуют 18 июля и продолжатся до конца месяца.