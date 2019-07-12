Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько

18:06, 12 июля 2019, ПАИ

В 2019 году Псков отмечает 1116-летие со дня первого упоминания города в летописи. Мероприятия, посвященные этой дате, а также 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и памяти равноапостольной Великой княгини Российской Ольги, стартуют 18 июля и продолжатся до конца месяца. В администрации муниципалитета Псковскому агентству информации рассказали, как будут праздновать Дни города в 2019 году.

18 июля

17:00 - встреча с автором книги «Княгиня Ольга» А. Александровым. Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6

19 июля

15:00 - «Велик и славен город Псков». Церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова». МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1.

19-20 июля

9:00 - Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина города Пскова Ивана Василёва. Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19а

20 июля, День города

10:00 - Спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорт Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области. В программе фестиваля: показ техники, вооружения; демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов; показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба Регионального отделения ДОСФФФ России Псковской области; демонстрационный показ авиа- и судомоделей. ПОУ «Псковская ОТШ» ДОСААФ России, ул. Яна Райниса, 41

11:00 - «1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (организатор – компания «Вквестах»). Финский парк

12:00 - «Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы. Детский парк, амфитеатр

12:00 - «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города. Октябрьская площадь

15:00 - «ColorFest». Фестиваль красок. Набережная реки Псковы у Троицкого моста

16:00 - «Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (организатор – компания «Вквестах»). Ул. Профсоюзная, набережная реки Великой

19:00 - «Лучший город на земле». Концертная программа. Набережная реки Великой, амфитеатр

19:00 - «С Днём рождения, город мой». Праздничная программа. Ул. Профсоюзная

20:00 - Фестиваль водных фонариков. Набережная реки Псковы у Троицкого моста

20:00 - «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois). Набережная реки Великой у ТЭЦ

21:30 - Выступление звезды Российской эстрады Натали. Октябрьская площадь

22:30 - Праздничный фейерверк. Набережная реки Великой

21 июля

14:00 - Народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша. Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

16:00 - «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка. В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов. Сквер у Центральной городской библиотеки, ул. Конная, 6

16:00 - «Оркестра военного медь». Праздничный концерт. Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

17:00 - «Псковщина – песня отчая». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Русского народного хора. Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

18:00 - «Псков – город молодых». Концертная программа коллективов МБУК «Дом офицеров». Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

22 июля

14:00 - Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Андрею Баклану. Ул. Яна Фабрициуса, 27

16:00 - Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Александру Иванову. Рижский проспект, 29/31

18:00 - Презентация песенных сборников Заслуженного деятеля искусств Карелии, Заслуженного работника культуры России, Почётного гражданина города Пскова Н.М. Мишукова. МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

22-24 июля

10:00 - «Узнаем лучший край родной». Краеведческая игротека в Библиотеке - Центр детского чтения. Ул. Розы Люксембург, 23

22-26 июля

11:00 - «Псков – моя страна». Игра – викторина по истории города. Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21

23 июля, День воинской Славы

10:00 - «Мы помним! Мы гордимся!». Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова.

11:00 - «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг». Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», ул. Карбышева, 4

11:00 - «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия. Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина, 20

12:00 - Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской. Деревня Выбуты

12:00 - «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края. Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11

16:00 - «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы». Площадь Победы

23-25 июля

Фестиваль колокольного звона. В программе: торжественные звоны на колокольнях/звонницах города Пскова; звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора; круглый стол (научно-практическая конференция) на тему «Из истории колоколов г. Пскова».

24 июля, День святой равноапостольной княгини Ольги

8:00 - Божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.

10:00 - Крестный ход от православных храмов Пскова на Вечевую площадь.

12:00 - Торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого кафедрального собора.

Выставки

В часы работы библиотек:

1-31 июля - «Милый сердцу уголок!». Выставка работ студентов политехнического колледжа ко Дню города. Библиотека-Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23

10-31 июля - «Любимый сердцем город». Выставка-открытка. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20

16-26 июля - «Земля Псковская, древняя и современная». Книжно-иллюстрированная выставка об истории Псковской земли. Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина,20

17-30 июля - «Кем и чем славен наш город». Книжно-иллюстрированная выставка и игра-викторина ко Дню города. Библиотека «Диалог», ул. 1-я Посёлочная, 15

Спортивные мероприятия

10-23 июля

18:00 - Турнир по футболу среди дворовых команд. Кубок «Освобождение». Спортивные площадки: МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Многопрофильный лицей № 4»

19-21 июля

10:00 - Первенство Пскова по теннису среди юношей и девушек. Теннисные корты МБОУ «ЕМЛ № 20», ул. Текстильная, 18

20-21 июля

9:00 - Чемпионат Псковской области по ловле рыбы донной удочкой. Река Великая

11:30 - Традиционный турнир по настольному теннису. Спортивный зал ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», ул. Калинина, 13

21 июля

10:00 - «Псковская Ладья». Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ. Набережная реки Великой, гребная база