Руководитель объединенного Псково-Изборского музея станет гостем ПАИ-live

09:05, 18 июля 2019, ПАИ

18 июля в 12:00 июля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет и.о. директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. Он назначен на эту должность 11 июля и теперь должен подготовить объединенный музей к передаче на федеральный уровень. По словам нового руководителя, это произойдет в ближайшие полгода.

В ходе прямой видеотрансляции Александр Голышев расскажет, как проходило объединение двух крупнейших музеев Псковской области, какие кадровые изменения могут быть в объединенной структуре в связи с реорганизацией, что еще изменится в музее накануне получения федерального статуса. А также расскажет о результатах работы музея в Ганзейские дни, даст оценку реконструкции башен и стен Псковского кремля.

Свои вопросы Александру Голышеву можно оставить на странице ПАИ-live.