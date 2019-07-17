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Общество

Сергей Грахов поручил районам заключить с регоператором по ТКО договоры на уборку свалок

Все муниципальные округа должны заключить договор на уборку несанкционированных свалок и кладбищ с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на совещании с главами районов 17 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Сергей Грахов отметил, что в вопросе заключения договоров комитет готов выступить посредником.

Также он подчеркнул, что все муниципалитеты должны вести реестр контейнерных площадок и пояснил, что эта информацию необходимо предоставлять в контролирующие структуры на федеральном уровне. Сергей Грахов сообщил, что на данный момент в Псковской области шесть районов заполнили реестр в полном объёме, семь — частично и исправляют сейчас ошибки, ещё в семь — не хотят исправлять ошибки, а в шести — ничего не сделали.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ напомнил, что в России планируется корректировка схемы обращения с ТКО. В связи с этим он попросил глав районов подключиться к этой работе, в том числе, в плане определения участков для размещения мусоросортировочных комплексов.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов подчеркнул, что необходимо двигаться вперед и готовить корректировку схемы.

До 2024 года власти Псковской области направят более 206 млн рублей на проект «Чистая страна». На эти деньги будут ликвидированы свалка в Пскове и нефтехранилище в Невеле.

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