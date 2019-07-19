Температура выше нормы ожидается в Псковской области в августе

17:49, 19 июля 2019, ПАИ

В Псковской области в августе ожидается температура выше нормы. Об этом Псковском агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем, что август будет выше нормы. +32 градуса мы не гарантируем, но теплые и жаркие дни ещё будут», - сказала Тала Нещадимова.

В тоже время она отметила, что пока говорить очень сложно, повторится ли в Псковской области погода, которая была в июне. Тогда в регионе столбики термометров поднимались до +32 градусов.