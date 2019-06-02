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Общество

Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой

3 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, дождей не будет, сообщили Псковскому агентству информации в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью +5…+10 градусов, днем +19…+24 градуса. Атмосферное давление высокое.

4 июня, во вторник, в течение суток ожидается ясная погода. Ночью термометры покажут +11...+13 градусов, днём воздух прогреется до +27...+29 градусов. Подует южный ветер. 5 июня, в среду, ожидается малооблачная погода. Ночью +14..+16, днем +27...+29 градусов. Направление ветра не изменится.

6 июня, в четверг, прогнозируются грозы. Ночью до +20 градусов, днём воздух раскалится до +32. 7 июня, в пятницу, будет ясно. Ночью +20, днём +32. 8 июня, в субботу, также будет солнечно, ночью +17 градусов, днём +32.

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