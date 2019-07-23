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Общество

Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

 Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информация, гость проекта ПАИ-live - директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

Ганзейские дни стали самым массовым культурным мероприятием в городе за последние годы: как заявили в региональном управлении МВД, на празднике побывали 200 тысяч человек, ганзейский салют увидели 40 тысяч гостей и жителей Пскова, фильмы международного кинофестиваля «Западные ворота» посмотрели около 30 тысяч человек, фестиваль в Пскове получил высокую оценку в международном оргкомитете. При этом в социальных сетях встречались и скептические замечания — о чрезмерных мерах безопасности, пробках, проблеме с туалетами.

В ходе прямой видеотрансляции Татьяна Пустошкина подведет итоги Международных ганзейских дней, прокомментирует отзывы участников Ганзы, расскажет о ближайших планах Ганзейской дирекции.

Свои вопросы Татьяне Пустошкиной можно оставить на странице ПАИ-live.

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