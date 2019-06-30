200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»

12:18, 30 июня 2019, ПАИ

200 тысяч человек посмотрели по телевизору трансляцию церемонии открытия международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходит в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Об этом сообщил программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский на пресс-конференции в проектном офисе «Команды 2018» 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Дунаевский отметил, что организаторы фестиваля «Западные ворота» очень серьезно старались. «Для нас всё это было крайне волнительно», - подчеркнул он.

Президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев отметил, что самое главное и важное, что связывает кинофестиваль духовно и кровно с Ганзейскими днями – желание авторов и героев познать частицы собственной истории, цену добра и зла в современном мире. «Главное – познать друг друга, понять человека, который находится рядом с тобой и вместе с тобой», - добавил он.

Режиссер Андрей Кравчук отметил, что ему очень понравился Псков, Ганзейские дни и кинофестиваль «Западные ворота». «Редко предоставляется возможность пойти в кино и увидеть фильмы, которые мы увидели здесь. Благодаря фестивалю, я открыл для себя и посмотрел фильмы, которые позволили узнать лучше людей, их проблемы, мысли режиссеров. Мне кажется, что и зрителям Пскова было интересно всё это посмотреть. Мы получили новые знания и опыт. Это прекрасные начинания», - сказал он.

«На фестивале мы компактно увидели, чем живут наши соседи и чем дышат», - отметила директор информационного агентства «Профсинема» Нина Ромодановская. Она поблагодарила директора кинофестиваля «Западные ворота» за программу, и заявила, что этот фестиваль должен проходить и дальше.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывают 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз кинофестиваля.