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Общество

40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове

Фото: Сергей Герасимов

40 тысяч человек посмотрели салют ганзейского фестиваля в Пскове. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что третий день ганзейского фестиваля в Пскове был одним из самых насыщенных дней, богатый на события, активности и дружеское общение. В частности, прошли фестиваль реконструкторов, Ганзейский рынок, ярмарка ремесленников, выступления творческих коллективов Ганзейских и российских городов, показы в рамках 1-го Международного кинофестиваля «Западные ворота», выставка промышленников Псковской области, пленэр художников и мультимедийный фестиваль «Цвет белой стены», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», протокольные мероприятия, а также делегаты Молодой Ганзы заложили «Аллею дружбы».

  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов
  • Ганзейский салют в Пскове
    Фото: Сергей Герасимов

«Красочным финалом очередного праздничного дня, без сомнения, стал Ганзейский салют. Его посмотрели 40 тысяч жителей и гостей Пскова! Уверен, сегодня будет не менее интересно! Желаю всем незабываемых впечатлений!», - написал губернатор Псковской области.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.

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