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Общество

В проект строительства моста через реку Великую в Пскове планируют внести изменения

В проект строительства моста через реку Великую, который является частью Северного обхода,планируют внести изменения. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на встрече с журналистами 24 июля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, спикер пояснил, что в 2019 году к работам по возведению моста не приступят.

«Поскольку есть основания для захода на повторную экспертизу. В ближайшее время планируем провести конкурсную процедуру для изменений в проект», - сказал он и пояснил, что в проекте будет изменена технология изготовления основания моста.

Затем потребуется повторная экспертиза.

В общей сложности, напомнил Борис Елкин, на строительство только данного объекта потребуется порядка 2 млрд рублей, на закупку металлоконструкций — около 600 млн рублей.

Руководитель ведомства добавил, что сроки сдачи Северного обхода будут переноситься. Во многом это объясняется поступлением финансовых средств из федерального центра. «Те деньги, которые есть, уже исчерпаны», - отметил он.

В настоящее время ведутся работы по созданию полноценной транспортной развязки на стыке с дорогой на Гдов.

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