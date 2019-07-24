Губернатор: Семь районов и два города станут точками роста Псковской области

12:56, 24 июля 2019, ПАИ

Семь районов и два крупных города станут точками роста Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами районов 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Точками роста названы Псковский, Великолукский, Печорский, Пушкиногорский, Островский, Дедовичский и Порховский районы, а также Псков и Великие Луки.

Михаил Ведерников сказал, что планируется сформировать отдельную программу — стратегию по развитию Псковской области, и на основе этих муниципалитетов ее реализовывать. «Но я хочу подчеркнуть, что остальные муниципалитеты не выпадают из работы, поддержки. Сейчас нужно будет направить усилия на перспективные направления», — подчеркнул он и добавил, что указанные муниципалитеты получат особую помощь в рамках реализации стратегии.

«Президент ставит нам сложные амбициозные задачи — страна должна сделать рывок, и наша область тоже должна сделать рывок», — отметил губернатор. По словам Михаила Ведерникова, на развитие Псковской области выделят 15 млрд рублей на 10 лет. «Мы поборемся, чтобы их выделили на 5 лет», — сказал глава региона.

Также губернатор добавил, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров стал куратором Псковской области, с которым уже прошла рабочая встреча, где были обозначены проблемные моменты.