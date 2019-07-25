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О новых правилах благоустройства Пскова расскажет гость ПАИ-live

25 июля в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет депутат Псковской городской Думы, исполняющий полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков.

Накануне городские власти представили новые правила благоустройства Пскова. Документ включает единые нормы для содержания фасадов зданий, размещения вывесок, регламентирует озеленение областного центра. В ходе прямой видеотрансляции из редакции ПАИ Григорий Стороненков подробнее расскажет о новых правилах, о том, каким должен быть, по мнению инициаторов нововведений, визуальный облик города, о мерах по контролю за исполнением новых норм, а также о партийной работе городского отделения «Единой России», которое Григорий Стороненков возглавил после того, как сложил с себя полномочия Иван Цецерский.

Вопросы депутату можно оставить на странице ПАИ-live.

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