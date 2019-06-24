Назначен и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков назначен исполняющим полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, соответствующие решение принял президиум регионального политсовета «Единой России».
Ранее пост секретаря Псковского городского отделения «Единой России» покинул Иван Цецерский. Он также ушёл с должности главы Пскова.
Новый секретарь местного отделения «Единой России» и кандидат в главы Пскова будут определены на конференции городского отделения «Единой России».