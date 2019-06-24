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Политика

Назначен и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России»

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков назначен исполняющим полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, соответствующие решение принял президиум регионального политсовета «Единой России».

Ранее пост секретаря Псковского городского отделения «Единой России» покинул Иван Цецерский. Он также ушёл с должности главы Пскова.

Новый секретарь местного отделения «Единой России» и кандидат в главы Пскова будут определены на конференции городского отделения «Единой России».

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