10-летний пскович выиграл первенство СЗФО по картингу

18:28, 24 июля 2019, ПАИ

10-летний пскович Данила Волков выиграл первенство Северо-Западного федерального округа по картингу 2019 года. Оно проходило в три этапа – в мае, июне и июле - на картодроме «Ижорец» в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил отец ребёнка Сергей Волков.

Сергей Волков отметил, что в соревнованиях участвовали гонщики из разных регионов России. По итогам всех трёх этапов по сумме очков пскович занял первое место в классе «Супер-мини». Вторым оказался гонщик из Мытищ, третьим — из Санкт-Петербурга.

Отец победителя отметил, что у его сына нынешний летний гоночный сезон был первым в жизни. В ближайших планах юного спортсмена – участие 11 августа в кубке Санкт-Петербурга по картингу.

«Будем подавать протоколы на присвоение разряда. Получим разряд и лицензии, и тогда поедем на чемпионат и первенство России по картингу, рассчитываем, что это будет уже в следующем году», - заключил Сергей Волков.