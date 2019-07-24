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10-летний пскович выиграл первенство СЗФО по картингу

Фото предоставил Сергей Волков.

10-летний пскович Данила Волков выиграл первенство Северо-Западного федерального округа по картингу 2019 года. Оно проходило в три этапа – в мае, июне и июле - на картодроме «Ижорец» в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил отец ребёнка Сергей Волков.

Фото предоставил Сергей Волков.

Сергей Волков отметил, что в соревнованиях участвовали гонщики из разных регионов России. По итогам всех трёх этапов по сумме очков пскович занял первое место в классе «Супер-мини». Вторым оказался гонщик из Мытищ, третьим — из Санкт-Петербурга.

Фото предоставил Сергей Волков.

Отец победителя отметил, что у его сына нынешний летний гоночный сезон был первым в жизни.  В ближайших планах юного спортсмена – участие 11 августа в кубке Санкт-Петербурга по картингу.

«Будем подавать протоколы на присвоение разряда. Получим разряд и лицензии, и тогда поедем на чемпионат и первенство России по картингу, рассчитываем, что это будет уже в следующем году», - заключил Сергей Волков.

Фото предоставил Сергей Волков.

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