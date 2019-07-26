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Общество

Страхование мусорных полигонов хотят ввести в России

В России могут ввести страхование мусорных полигонов. Соответствующую инициативу изучит рабочая группа «Экология и природные ресурсы» Госсовета России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу рабочей группы, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, рабочая группа вместе с компаниями проработает вопрос введения специального страхования мусорных полигонов, которое позволит гарантировать средства на рекультивацию свалки после ее закрытия.

Глеб Никитин пояснил, что очень часто компании, владеющие полигонами или эксплуатирующие их, прекращают свою деятельность до старта ликвидации ущерба. По этой причине власти не могут им предъявить требования оплатить работы.

Псковские власти до 2024 года направят более 206 млн рублей на проект «Чистая страна». На эти деньги будут ликвидированы свалка в Пскове и нефтехранилище в Невеле.

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