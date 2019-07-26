«Бронзу» завоевал пскович на чемпионате мира по гребле

12:40, 29 июля 2019, ПАИ

Спортсмен центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев стал бронзовым призером чемпионата мира по академической гребле в возрасте до 23 лет, которое прошло в Сарасоте (США).

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, Александр Матвеев выступил в парной двойке вместе с Никитой Еськиным. С результатом 6:20,01 они заняли третью строчку.

В июне Александр Матвеев завоевал «бронзу» в одиночках на чемпионате России по академической гребле, который проходил на гребном канале «Крылатское» в Москве.

Ещё ряд псковских гребцов готовятся сейчас к другим турнирам. Так, Павел Сорин находится на тренировочном сборе на Валдае. А спортсмен отделения адаптивного спорта Вадим Морозов ведет подготовку к кубку России по академической гребле, который пройдет в Москве с 16 по 18 августа.