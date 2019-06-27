Медали всех проб завоевали псковичи на чемпионате России по гребле

16:33, 30 июня 2019, ПАИ

Псковские спортсмены привезли медали всех проб с чемпионата России по академической гребле, который проходил на гребном канале «Крылатское» в Москве, сообщается на странице «sport.pskov» в Instagram.

Так один из самых молодых спортсменов, принимавших участие в соревновании, Александр Матвеев в 18 лет завоевал «бронзу» в одиночках. Вадим Морозов под руководством тренера Алексея Простака стал вторым в паразачете, пропустив вперед только представителя из Московской области.

Экипаж четверки во главе с Павлом Сориным стал чемпионом России в заезде четверток, а сам Павел Сорин – пятикратным чемпионом страны. Также в соревнованиях в разряде двоек принял участие Максим Бабаджанов, который завоевал «серебро» в финале Б.

Два соревновательных дня из трех проходили под дождем и градом.