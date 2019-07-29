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Общество

Порядок пропуска на автовокзал планируют изменить в Пскове

В Пскове планируют изменить порядок пропуска на автовокзал. Он будет обеспечен по аналогии с организацией безопасности во время 39-х Международных Ганзейских дней на железнодорожном вокзале Пскова. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании организационного комитета по проведению Ганзейских дней в Пскове 29 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Ганзейские дни в Пскове на железнодорожном вокзале стояло временное ограждение и было организовано дежурство: граждан пропускали на перрон только через здание вокзала. Этот порядок прохода на вокзал региональные власти решили сохранить и после окончания Ганзы. А теперь эта практика будет распространена и на псковский автовокзал.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Ганзейские мероприятия посетили более 200 тысяч человек.

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