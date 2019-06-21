Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы

19:29, 21 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Такое поручение глава региона дал правоохранителям 21 июня на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор поручил правоохранителям на железнодорожном вокзале Пскова поставить временное ограждение и организовать дежурство, в связи с тем, что во время Ганзейских дней граждан будут пропускать на перрон только через здание вокзала. При этом Михаил Ведерников отметил, что администрация Псковской области планирует сохранить подобный порядок прохода на вокзал и после окончания Ганзы.

В целом губернатор отметил, что в Псковской области уже проведена огромная комплексная работа по обеспечению безопасности, однако, по его словам, остается еще целый ряд острых вопросов. Также в рамках совещания был рассмотрен вопрос об организации адресной профилактической работы по предупреждению правонарушений в молодежной среде и оценена работа антитеррористических комиссий Пскова, Великих Лук, Гдовского и Пустошкинского районов.

В Ганзейские дни в Пскове будет введен запрет на полет над городом сверхлегких воздушных судов и запуск беспилотных летательных аппаратов. Также в дни праздника в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой.