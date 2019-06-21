0
20:52
Свечи памяти зажглись в Пскове
20:03
Псковичи посетят подлодку в Мурманске
19:29
Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы
18:21
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
18:03
Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы
17:51
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
16:46
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
Еще новости
Общество

Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Такое поручение глава региона дал правоохранителям 21 июня на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор поручил правоохранителям на железнодорожном вокзале Пскова поставить временное ограждение и организовать дежурство, в связи с тем, что во время Ганзейских дней граждан будут пропускать на перрон только через здание вокзала. При этом Михаил Ведерников отметил, что администрация Псковской области планирует сохранить подобный порядок прохода на вокзал и после окончания Ганзы.

В целом губернатор отметил, что в Псковской области уже проведена огромная комплексная работа по обеспечению безопасности, однако, по его словам, остается еще целый ряд острых вопросов. Также в рамках совещания был рассмотрен вопрос об организации адресной профилактической работы по предупреждению правонарушений в молодежной среде и оценена работа антитеррористических комиссий Пскова, Великих Лук, Гдовского и Пустошкинского районов.

В Ганзейские дни в Пскове будет введен запрет на полет над городом сверхлегких воздушных судов и запуск беспилотных летательных аппаратов. Также в дни праздника в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Бесплатные экскурсии можно будет посетить во время Ганзы в Пскове Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019 Псковские предприниматели преобразили свои заведения к Ганзе Водно-моторные состязания пройдут на реке Великой в Пскове 29 июня Масштабные тактико-специальные учения прошли в Пскове в преддверии Ганзейских дней Движение общественного транспорта в Пскове изменится в Ганзейские дни Псковским управляющим компаниям поручили усилить работу в преддверии Ганзы Псковская Ганза: Что запрещено проносить на праздничные площадки Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Свечи памяти зажглись в Пскове
21 июня 2019
Свечи памяти зажглись в Пскове
Псковичи посетят подлодку в Мурманске
21 июня 2019
Псковичи посетят подлодку в Мурманске
Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы
21 июня 2019
Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
21 июня 2019
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы
21 июня 2019
Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
21 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
21 июня 2019
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
На возведение пристройки к Яммскому дому культуры планируется получить около 5 млн рублей
21 июня 2019
На возведение пристройки к Яммскому дому культуры планируется получить около 5 млн рублей

Идет загрузка...