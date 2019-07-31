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Общество

Президент отправил военных тушить лесные пожары в Сибири

Президент России Владимир Путин поручил Министерству оборона подключить к тушению лесных пожаров в Сибири военнослужащих, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что это решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Президент также заявил, что до особого распоряжения  группировку Вооружённых Сил в Иркутской области должна быть сохранена.

Сейчас леса горят на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

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