Президент отправил военных тушить лесные пожары в Сибири

17:40, 31 июля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Министерству оборона подключить к тушению лесных пожаров в Сибири военнослужащих, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что это решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Президент также заявил, что до особого распоряжения группировку Вооружённых Сил в Иркутской области должна быть сохранена.

Сейчас леса горят на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.