Военные ликвидировали крупные очаги пожаров в Сибири

09:39, 02 августа 2019, ПАИ

В Красноярском крае благодаря авиационной группировке Минобороны удалось потушить крупные очаги лесных пожаров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник издания подчеркнул, что сейчас перед военными поставлена задача остановить распространение огня на другие участки леса, а также локализовать мелкие очаги возгорания. По подсчетам специалиста, справиться с очагами пожаров летчики смогут за 5 дней.

В МЧС отметили, что в Сибири и на Дальнем Востоке работают более 2,8 тысяч спасателей и 390 единиц техники. Очаги возгорания тушат 6 самолетов Минобороны - пять Бе-200, один Ил-76 и 5 вертолетов.

«В готовности находятся аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с необходимой техникой, оборудованием и снаряжением», - заявили в Минобороне.

Специалисты постоянно мониторят качество воздуха, замеры проводят на 77 постах.

На тушение пожаров в Красноярск были направлены самолеты Военно-транспортной авиации Минобороны России из Псковской области.