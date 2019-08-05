0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников предложил увеличить единовременные выплаты семьям бойцов 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что необходимо вдвое - до 50 тысяч рублей - увеличить суммы единовременной помощи семьям погибших бойцов 6-й роты в рамках 20-летия подвига псковских десантников. Об этом с заседания регионального оргкомитета 5 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников заявил, что организация адресной помощи семьям погибших – «еще один важный пункт». 

Кроме того, одним из важнейших вопросов глава региона назвал создание Псковского кадетского корпуса. Михаил Ведерников считает, что это учебное заведение должно иметь статус президентского и носить имя 6-й роты. «Для реализации проекта придется много поработать», - отметил он и добавил, что нужно продумать вопрос принадлежности учреждения: он может быть подведомственным учреждением Министерства обороны, или входить в систему образования.

Михаил Ведерников также обратил внимание участников заседания на вопрос благоустройства памятников и памятных мест. По его словам, памятник 6-й роте «Купол» в деревне Черёха требует ремонта, прилегающую территорию также нужно привести в порядок. Губернатор добавил, что подготовлена вся проектно-сметная документация, планируется установить в Черёхе статую  Архангела Михаила. 

«Я рассчитываю, что федерация окажет нам поддержку в благоустройстве», - заключил Михаил Ведерников.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни на высоте 776 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжили только 6. 22-м военнослужащим за проявленный героизм было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Михаил Ведерников на первом заседании регионального оргкомитета утвердил план подготовки и проведения памятных мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Мы должны побороться за создание кадетского корпуса в Пскове – Михаил Ведерников Статуя Архангела Михаила появится у памятника 6-й роте в Черёхе под Псковом На ремонт дороги к кладбищу в Орлецах направят около 25 млн рублей 26 млн требуется на ремонт памятника 6-й роте под Псковом Владимир Воробьев: В Пскове должен быть кадетский корпус имени героев 6-й роты План мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, доработают до 15 мая Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты В Орлецах прошел траурный митинг памяти 6-й роты Александр Гуцан: Мы должны помнить и не забывать о том, что сделала 6-я рота Михаил Ведерников: Мы все в долгу перед 6-й ротой и должны сделать так, чтобы их жертва не была забыта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...