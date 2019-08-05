Михаил Ведерников предложил увеличить единовременные выплаты семьям бойцов 6-й роты

11:10, 05 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что необходимо вдвое - до 50 тысяч рублей - увеличить суммы единовременной помощи семьям погибших бойцов 6-й роты в рамках 20-летия подвига псковских десантников. Об этом с заседания регионального оргкомитета 5 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников заявил, что организация адресной помощи семьям погибших – «еще один важный пункт».

Кроме того, одним из важнейших вопросов глава региона назвал создание Псковского кадетского корпуса. Михаил Ведерников считает, что это учебное заведение должно иметь статус президентского и носить имя 6-й роты. «Для реализации проекта придется много поработать», - отметил он и добавил, что нужно продумать вопрос принадлежности учреждения: он может быть подведомственным учреждением Министерства обороны, или входить в систему образования.

Михаил Ведерников также обратил внимание участников заседания на вопрос благоустройства памятников и памятных мест. По его словам, памятник 6-й роте «Купол» в деревне Черёха требует ремонта, прилегающую территорию также нужно привести в порядок. Губернатор добавил, что подготовлена вся проектно-сметная документация, планируется установить в Черёхе статую Архангела Михаила.

«Я рассчитываю, что федерация окажет нам поддержку в благоустройстве», - заключил Михаил Ведерников.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни на высоте 776 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжили только 6. 22-м военнослужащим за проявленный героизм было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Михаил Ведерников на первом заседании регионального оргкомитета утвердил план подготовки и проведения памятных мероприятий.