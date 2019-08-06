Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области

14:52, 06 августа 2019, ПАИ

В Псковской области должны ежегодно проходить молодёжные форумы, в том числе, и всероссийский форум молодых семей. С таким предложением 6 августа выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на форуме молодых семей, который проходит на базе отеля «Плесков» в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузнецова отметила, что у каждого форума есть место для проведения, а, значит, и у форума молодых семей тоже должен быть свой дом. В качестве постоянного места для его проведения она предложила Псковскую область. Первый заместитель главы региона Вера Емельянова поддержала такую инициативу.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Участниками мероприятия стали порядка 400 человек. Это молодые семьи, в том числе с детьми, из разных регионов России.