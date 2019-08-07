«Юлмарт» будет искать партнеров в Псковской области

14:38, 07 августа 2019, ПАИ

Интернет-ритейлер «Юлмарт» будет искать партнеров в малых городах Псковской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия. Как пишет «Коммерсантъ», в рамках пилотного проекта компания начнет предлагать малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов.

Партнеры «Юлмарта» будут получать от 60 рублей за каждый выданный заказ, при этом компания готова брендировать их магазины. Предполагается, что доставку до торговой точки возьмет на себя сам интернет-магазин. Отмечается, что это распространенный способ нарастить инфраструктуру. В «Юлмарте» уточнили, что доставка в такие пункты будет бесплатной для покупателя.

Прежде интернет-магазин сотрудничал только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru. Партнерами могут стать любые компании и индивидуальные предприниматели с офлайн-точками по маршрутам логистики «Юлмарта».