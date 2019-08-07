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Общество

«ВКонтакте» тестирует скрытие счётчика лайков

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия счётчиков «лайков» и репостов под постами пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова.

По его словам, сейчас тестируется отображение социальных кнопок, одним из вариантов которого являются лайки без счетчиков. Он также отметил, что раньше пользователи воспринимали «лайки» и репосты как возможность коммуникации между автором и читателем. Однако теперь по их количеству стали оценивать качество опубликованного контента.

Андрей Законов отметил, что пока в тестировании участвует небольшая аудитория социальной сети. По его словам, в рамках эксперимента работники соцсети хотят проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей.

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