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Общество

Первенство Псковской области по конкуру пройдёт 10 августа

10 августа в 11:00 в деревне Сорокино Псковского района состоится первенство Псковской области по конкуру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пскова.

Жителей региона приглашают поучаствовать в этих соревнованиях. Принять участие в первенстве могут воспитанники конных клубов Псковской области старше 10 лет.

Приём заявок на соревнования уже открыт. Подать их можно до 18:00 9 августа, обратившись к заместителю председателя федерации конного спорта Псковской области Дарье Горчаковой по телефону 8 (911) 371-27-80 или по электронной почте fkspskov@mail.ru.

Организаторами первенства Псковской области по конкуру являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации региона, федерация конного спорта Псковской области и детско-юношеская спортивная школа «Надежда».

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