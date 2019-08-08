Ограничить продажу алкоголя в жилых районах предложил Александр Нестерук

16:50, 08 августа 2019, ПАИ

«Необходимо выйти с законодательной инициативой и ограничить продажу алкоголя в жилых районах», - заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире проекта ПАИ-live 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, нужно сделать так, чтобы в жилых районах алкоголь нигде не продавался после 21:00. «А те, кто хочет развивать ресторанный бизнес, пожалуйста, за городом, у нас там есть куча объектов, где можно весело проводить время в течение суток и никому не создавать проблем», - сказал он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области отметил, что инициатива по закрытию «наливаек» не поможет, поскольку их заменят магазины, где просто увеличат время продажи алкоголя. По его мнению, нужно решать проблему по-другому: ограничить продажу алкоголя в жилых районах, а алкогольные магазины перенести за город. «Если точка расположена в жилом дворе, в жилом доме — такие точки надо ограничить», - сказал Александр Нестерук.

Он заметил, что проблема с «наливайками» возникает тогда, когда они появляются в жилых районах. «От «наливаек» страдают граждане, которые проживают в непосредственной близости или в жилых домах, где «наливайки» расположены», - пояснил главный санитарный врач региона.

Он добавил, что жалоб на «наливайки» - десятки. Большая часть из них идет не в Роспотребнадзор, а в полицию, поскольку людей беспокоит шум.

Борьба с «наливайками» активизирована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. При Общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Какие пути борьбы с «наливайками» уже предложены, читайте здесь>>>.