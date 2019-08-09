Наталия Соколова о форуме молодых семей: То, что я слышала, мне было очень симпатично

14:55, 09 августа 2019, ПАИ

«То, что я слышала, мне было очень симпатично», — поделилась впечатлениями о Всероссийском форуме молодых семей уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом с пресс-конференции 9 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень понравилась тема современного волонтерства», — отметила Наталия Соколова. Она рассказала, что пообщалась с семьями, которые принимали участие форуме, и добавила, что семейная тема «хорошо отвлекает детей на позитивный контент».

По мнению детского омбудсмена, форум молодых семей — это очень хорошая площадка, где можно обменяться идеями. Она также выступила в поддержку идеи сделать Псковскую область постоянной площадкой для форума.

Всероссийский форум молодых семей состоялся под Псковом с 5 по 9 августа. Его участниками стали более 400 человек из 40 регионов страны. На этапе закрытия форума презентовали новый арт-объект «Семейное древо сердец» в Пскове.