Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»

12:42, 09 августа 2019, ПАИ

В Пскове на набережной реки Великой в рамках закрытия Всероссийского форума молодых семей состоялась презентация нового арт-объекта «Семейного древа сердец». Его выполнил из металла кузнец из Себежа Владимир Тюрягин. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, высота малой архитектурной формы составляет 3,5 метра, представляет она из себя два наклонившихся друг к другу дерева, переплёвшиеся ветви которых образуют сердце. Расположится арт-объект на набережной реки Великой в амфитеатре у ТЭЦ.

«Есть какая-то грусть, что форум [молодых семей - ПАИ] подходит к концу», – сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она отметила, что на форум в Псковскую область приехали семьи со всей страны для решения общих социальных вопросов, и заявила, что стать крепкой личностью можно только при наличии крепкой семьи.

«Псковская земля – уникальный регион, который дал стране и миру множество значимых людей и событий», – продолжила Вера Емельянова. Она подчеркнула, что форум поддержал губернатор Михаил Ведерников и областные власти хотят, чтобы регион стал постоянной площадкой для его проведения.

Вера Емельянова выразила благодарность Росмолодежи за организацию форума молодых семей в Псковской области и за подарок в виде арт-объекта. «Два древа, соединяющиеся вместе, дадут, безусловно, плоды», – заявила она.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская присоединилась к словам благодарности и обратила внимание на символичность арт-объекта. Она подчеркнула, что Псков – это комфортный город для проживания молодых семей, семей с детьми, и выразила надежду, что участники форума будут принимать решения навсегда остаться Пскове. «Добро пожаловать в наш дружелюбный и теплый город Псков!» – обратилась Елена Полонская.

Она пожелала всем семьям счастья, благополучия, мира, добра и тепла. «Пусть ваши семьи крепнут и преображаются!» – пожелала и. п. главы города.

На презентации «древа» состоялось чествование молодожёнов и семей, которые прожили вместе более полувека. Кроме того, Вера Емельянова вручила медаль «За любовь и верность» семье Тарасовых, которые воспитывают семерых детей.

Организаторами Всероссийского форума молодых семей выступило Федеральное агентство по делам молодежи, партнёрами стали администрация Псковской области, Псковский государственный университет, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация. Походил он в Псковской области с 5 по 9 августа. Форум собрал порядка 400 человек, которые представляли более 40 регионов страны.