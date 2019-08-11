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Общество

Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове

Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная цена) контракта составляет 308 млн  323 тыс. 76 рублей.  Средства на капитальный ремонт мостов Правительство РФ выделило, в том числе, по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 сентября. Подрядчик будет определён 9 сентября.

До 31 декабря 2020 года работы должны быть завершены.

Особенность островских мостов в том, что пилоны не соединены между собой. Такое конструкции можно увидеть только в Острове и в пригороде Парижа.

Мосты через реку Великую были построены по решению Николая I, которому во время посещения Острова приходилось переправляться зимой по льду, а летом —   на лодке. По легенде, когда Николай I плыл через Великую, была высокая волна, и все его вещи намокли. Он выразил недовольство местным дворянам, которые пообещали построить мост.

Было несколько проектов, но выбрали самый дешёвый, автором которого стал петербургский строитель и инженер Михаил Краснопольский.  При строительстве большое внимание уделялось качеству материалов. Каменные части мостов сделаны из отборной плиты, которая доставлялась из Санкт-Петербурга, облицованы гранитом. Звенья цепей проверялись на прочность, на растяжение.

Мосты торжественно открыли 19 ноября 1853 года. За их создание Михаила Краснопольского Николай I удостоил ордена Святой Анны второй степени.

В 1918 году деревянные конструкции мостов были заменены на металлические. В годы Великой Отечественной войны один из мостов был взорван, но уже к концу войны его восстановили.

 

 

 

 

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