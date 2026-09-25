Дождливую погоду и сильный ветер прогнозируют сегодня в Псковской области

07:00, 25 сентября 2026, ПАИ

Дождливую погоду и сильный ветер прогнозируют в Псковской области сегодня, 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, утром и днём порывы южного ветра достигнут 9–14 метров в секунду. Температура в области днём составит +10…+15 градусов.

В Пскове днём ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.