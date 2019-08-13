Концерт «Золото Вены» состоится в Пскове под открытым небом

11:54, 13 августа 2019, ПАИ

23 августа в 19:00 на террасе отеля «Покровский» в Пскове состоится концерт под открытым небом «Золото Вены», на котором симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского исполнит произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Все эти композиторы в свое время подолгу жили и творили в столице Австрии.

По словам Николая Хондзинского, для успеха любого концертного выступления всегда очень важен первый импульс, первоначальная идея, вокруг которой уже дальше выстраивается вся программа. «Здесь таким импульсом стал образ старой Вены конца XIX - начала ХХ столетия. Это был мировой культурный центр, думаю, даже по меркам того времени, мегаполис. В недавнем прошлом – столица Священной Римской империи, родина Моцарта, Бетховена, Гайдна, Шуберта. Это такой благополучный центр старой Европы, город, в котором музыка окружает вас со всех сторон», - подчеркнул главный дирижер.

По мнению Николая Хондзинского, концерт позволит всем зрителям «окунуться в атмосферу чарующих звуков некоронованной музыкальной столицы мира».

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.