Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России

12:48, 13 августа 2019, ПАИ

Федерация независимых профсоюзов России предложила сократить рабочую неделю в стране до четырёх дней. Соответствующая инициатива направлена в Министерство труда и социальной защиты, сообщается на сайте организации.

Согласно документу, перевод россиян на четырехдневную рабочую неделю не будет влиять на размер заработной платы.

По мнению российских профсоюзов, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха. Федерация независимых профсоюзов России предложила рассмотреть вопрос о сокращении рабочей недели на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В июне председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что за такой рабочей неделей — будущее.