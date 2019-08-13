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Общество

Около 6 млрд рублей выделены на тушение пожаров в России

Правительство России выделило из резервного фонда около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, Якутии будут выделены почти 391 млн рублей, Красноярскому краю — 733,1 млн рублей, Иркутской области — 765,4 млн рублей. Кроме того, на покрытие расходов по тушению лесных пожаров более 1,78 млрд рублей получит Минобороны РФ и более 2,3 млрд рублей — МЧС России.

По данным на 13 августа в России действовали 159 лесных пожаров на площади 266 тысяч 393 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, в трех районах Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах страны.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие экипажи Ил-76 из Псковской области.

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