ГИБДД: В Псковской области родители стали серьезнее относиться к безопасности детей

13:09, 15 августа 2019, ПАИ

В Псковской области родители стали серьезнее относиться к безопасности детей в транспорте. Например, все чаще используют детские удерживающие устройства. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что с начала года из 45 пострадавших детей-пассажиров только трое не были пристегнуты ремнями безопасности. «Детское удерживающее устройство обязательно влияет на благоприятный исход. В любом случае», — отметил Юрий Шестаков.

Замначальника областного ГИБДД сказал, что в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на базе Псковского перинатального центра с июля реализуется проект «Детство без опасности», направленный на обучение молодых родителей навыкам использования детских удерживающих устройств.

Также Юрий Шестаков рассказал о так называемом «родительском патруле», которые действует в Пскове, Великих Луках и Бежаницком районе. В его рамках родители изучают путь детей до дома, а затем вместе с ГИБДД принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Спикер напомнил, что дорожные полицейские ежегодно проводят целый ряд профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.

Юрий Шестаков добавил, что на сегодняшний день уже разработан и подписан план с городским управлением образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий учебный год.