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Общество

Вывоз мусора с острова Колпина в Псковском озере организует «Экопром»

Вывоз твердых коммунальных отходов с острова Колпина  (Печорский район), который находится в акватории Псковского озера, организует региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор компании Сергей Пайст.

Он отметил, что встретился с администрацией муниципалитета и главами волостей, с которыми обсудили не только вопросы рабочего характера, касающиеся договоров и маршрутизации, но и вывоз мусора с острова Колпина. На нём находится три деревни: Шартово, Медли и Колпино.

Сергей Пайст рассказал, что уже в ближайшее время он посетит с представителями мунциипалитета остров, чтобы организовать там размещение мест накопления ТКО и проработать логистику по аналогии с вывозом мусора с острова Залита.

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