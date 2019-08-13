Почти 100 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с острова Залита в августе

13:14, 13 августа 2019, ПАИ

90 кубометров твердых коммунальных отходов вывезла компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области с острова Залита в Псковском озере на прошлой неделе, сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст.

Он подчеркнул, что это почти вдвое больше, чем в мае, поскольку в конце последнего весеннего месяца «Экопром» вывез с острова порядка 50 кубометров отходов, а в конце июня – 70 кубометров.

Сергей Пайст акцентировал внимание на том, что летом объем вывозимых отходов возрастает, так как на острове увеличивается количество дачников и туристов.

Директор «Экопрома» отметил важность того, что жители острова Залита складируют мусор на специально отведенной площадке временного накопления. «Приносят мусор в мешках и оставляют в положенном месте, тем самым он не разносится по всему острову», — сказал Сергей Пайст.

По его словам, следующий вывоз отходов с острова запланирован на сентябрь. «Мы держим связь с недавно созданным на острове ТОСом. Нас информируют, если мусора накопилось достаточно и необходимо его вывезти», — добавил Сергей Пайст.