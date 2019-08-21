«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку

14:03, 21 августа 2019, ПАИ

«Немов-центр» в Пскове может получить прописку на обновленном стадионе «Машиностроитель». Об этом в интервью Псковскому агентству информации рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что для специального спортивного центра длительное время подбирали площадку, однако все предложенные варианты «по тем или иным причинам, оказались несостоятельными».

«К настоящему времени мы решили завязать этот проект со второй очередью реконструкции стадиона «Машиностроителя». Идею обсудили с Ольгой Юрьевной Голодец во время её визита на Ганзу, и по этому вопросу получили принципиальную поддержку, Минспорта тоже, кстати, нас поддержало», - сказал глава региона.

В эти дни завершается работа над проектом, материалы в ближайшее время будут направлены в правительство.

Спортивный центр российского гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова планируют создать в Пскове. В здании будут тренировочный зал с акробатическими и батутными дорожками, гимнастическим спортивным ковром, брусьями, перекладинами и другими снарядами. Там же откроют кабинеты лечебной физкультуры и восстановления.