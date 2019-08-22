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Общество

Симфонический оркестр и два хора выступят на концерте в честь 75-летия образования Псковской области

23 августа в честь 75-летия образования Псковской области в большом концертном зале Псковской филармонии состоится праздничный концерт.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на концерте выступят симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением главного дирижера Николая Хондзинского, хор Московского Сретенского Ставропигиального монастыря и сводный хор Псковской области. Они исполнят композиции вокальной и инструментальной музыки великих русских и современных композиторов.

Псковская и Великолукская области были образованы решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года. В 1957 году западная часть упраздненной Великолукской области была включена в состав Псковской.

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