Симфонический оркестр и два хора выступят на концерте в честь 75-летия образования Псковской области

12:26, 22 августа 2019, ПАИ

23 августа в честь 75-летия образования Псковской области в большом концертном зале Псковской филармонии состоится праздничный концерт.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на концерте выступят симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением главного дирижера Николая Хондзинского, хор Московского Сретенского Ставропигиального монастыря и сводный хор Псковской области. Они исполнят композиции вокальной и инструментальной музыки великих русских и современных композиторов.

Псковская и Великолукская области были образованы решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года. В 1957 году западная часть упраздненной Великолукской области была включена в состав Псковской.