75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа

19:58, 20 августа 2019, ПАИ

23 августа в Псковской области будут отмечать 75-летие образования региона. Праздничные мероприятия будут проходить во всех муниципалитетах, в том числе и в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в Пскове праздничную дату отметят выставками, экскурсиями и концертами. Так, в 15:00 в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7) откроется выставка, специально подготовленная к 75-летию образования Псковской области.

В это же время в большом концертном зале филармонии начнётся концерт с участием делегаций муниципальных образований региона. В его рамках выступит сводный хор Псковской области в сопровождении симфонического оркестра филармонии.

В течение дня псковичи и гости города смогут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Пскову, благодаря которым все желающие смогут больше узнать о достопримечательностях города и региона.

Завершится праздник в 20:00 в Детском парке, где состоится концерт российского артиста, исполнителя в эстрадно-классическом жанре Юрия Кононова и вокально-инструментального ансамбля «Русский характер».

Псковская и Великолукская области были образованы решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года. В 1957 году западная часть упраздненной Великолукской области была включена в состав Псковской.