0
22:25
Дания может продать Гренландию
19:58
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
19:05
85-летие отметил псковский Горводоканал
17:59
Погода в Псковской области ненадолго испортится
17:38
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
17:25
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
16:51
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Еще новости
Общество

75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа

23 августа в Псковской области будут отмечать 75-летие образования региона. Праздничные мероприятия будут проходить во всех муниципалитетах, в том числе и в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в Пскове праздничную дату отметят выставками, экскурсиями и концертами. Так, в 15:00 в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7) откроется выставка, специально подготовленная к 75-летию образования Псковской области.

В это же время в большом концертном зале филармонии начнётся концерт с участием делегаций муниципальных образований региона. В его рамках выступит сводный хор Псковской области в сопровождении симфонического оркестра филармонии.

В течение дня псковичи и гости города смогут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Пскову, благодаря которым все желающие смогут больше узнать о достопримечательностях города и региона.

Завершится праздник в 20:00 в Детском парке, где состоится концерт российского артиста, исполнителя в эстрадно-классическом жанре Юрия Кононова и вокально-инструментального ансамбля «Русский характер».

Псковская и Великолукская области были образованы решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года. В 1957 году западная часть упраздненной Великолукской области была включена в состав Псковской. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дания может продать Гренландию
20 августа 2019
Дания может продать Гренландию
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
20 августа 2019
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
85-летие отметил псковский Горводоканал
20 августа 2019
85-летие отметил псковский Горводоканал
Погода в Псковской области ненадолго испортится
20 августа 2019
Погода в Псковской области ненадолго испортится
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
20 августа 2019
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
20 августа 2019
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
20 августа 2019
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
20 августа 2019
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове

Идет загрузка...