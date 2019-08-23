Ночную «Ласточку» планируют пустить по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры»

16:08, 23 августа 2019, ПАИ

Власти Псковской области прорабатывают вопрос с РЖД о запуске по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» ночной пары поездов «Ласточка». Об этом 23 августа заявил глава региона Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С 2018 года у нас возобновилось скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, обсуждается возможность запуска новых маршрутов, в том числе в прибалтийские государства. Мы прорабатываем с РЖД вопрос запуска ночной, четвертой пары «Ласточки» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры», - сказал Михаил Ведерников.

Первые «Ласточки» начали курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. В настоящий момент Псков и Санкт-Петербург связывают три пары поездов «Ласточка». С 3 августа по субботам и воскресеньям маршрут поезда «Санкт-Петербург – Псков» продлён до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.