Открылось железнодорожное сообщение по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск

11:42, 22 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 22 февраля, открылось железнодорожное сообщение по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, поезд «Ласточка» тронулся с перрона под звуки духового оркестра.

Отметим, на первую «Ласточку» по данному маршруту проданы 119 билетов. 34 пассажира поедут из Пскова до Петрозаводска. Всего в поезде 5 вагонов, рассчитанны[ на 368 пассажиров.

Напомним, поезд «Ласточка» соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Запуск нового железнодорожного маршрута был анонсирован на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

«Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.

Билеты на «Ласточку» № 819/820 сообщением Петрозаводск – Новгород – Псков уже можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». На поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая действует тарифная акция: билеты доступны по фиксированной стоимости. Так, стоимость проезда в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 695 рублей, Петрозаводск – Новгород – 462 рубля, Новгород – Псков – 233 рубля. В бизнес-классе на маршруте Петрозаводск – Псков билет можно прибрести за 2001 рубль, Петрозаводск – Новгород – 1674 рубля, Новгород – Псков – 1353 рубля.

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Данные предложения не распространяются на размер сервисного сбора.

В период по 31 мая действуют специальные цены для проезда школьных и детских групп в экономическом классе. Стоимость одного группового билета для пассажира в возрасте до 17 лет в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 114 рублей, Петрозаводск –Новгород – 104 рубля, Новгород – Псков – 94 рубля.