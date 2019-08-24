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Общество

Александр Котов: У Великих Лук большой потенциал

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил великолучан с 853-й годовщиной со дня первого упоминания Великих Лук в летописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что сегодняшний праздник объединяет всех жителей Великих Лук в любви к малой родине и стремлении сделать свой дом лучше и краше.

«Великие Луки – древний и современный город, и его история – это судьбы его жителей разных поколений. Ратные воины и труженики тыла, врачи и педагоги, деятели искусства и управленцы, строители и промышленники, инженеры и рабочие – вашим трудом создавалось прошлое и настоящее города на Ловати. Будущее Великих Лук тоже в руках тех, кто родился и живёт здесь. У города большой потенциал, и я уверен, что молодёжь достойно примет эстафету ветеранов», - отметил спикер облсобрания и пожелал великолучанам добра и благополучия, а городу – развития и процветания.

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