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Общество

День города празднуют в Великих Луках

24 и 25 августа гости и жители Великих Лук отметят 853-ю годовщину со дня основания города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В эти дни в рамках программы «Слава тебе, мой город родной» пройдут десятки праздничных мероприятий, включая феерию аэростатов, концерт Варвары, салют, экстремальное шоу и многое другое.

Первые праздничные мероприятия начнутся уже в 10:00. По традиции, церемония открытия праздника пройдёт на площади Вознесения. Организаторы Дня города пообещали насыщенную и интересную программу.

С полной программой празднования Дня города в Великих Луках можно ознакомиться здесь>>>

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