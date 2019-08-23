День города празднуют в Великих Луках

09:10, 24 августа 2019, ПАИ

24 и 25 августа гости и жители Великих Лук отметят 853-ю годовщину со дня основания города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В эти дни в рамках программы «Слава тебе, мой город родной» пройдут десятки праздничных мероприятий, включая феерию аэростатов, концерт Варвары, салют, экстремальное шоу и многое другое.

Первые праздничные мероприятия начнутся уже в 10:00. По традиции, церемония открытия праздника пройдёт на площади Вознесения. Организаторы Дня города пообещали насыщенную и интересную программу.

С полной программой празднования Дня города в Великих Луках можно ознакомиться здесь>>>