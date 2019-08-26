Сбежавшую из дома ради жизни в Европе школьницу нашли в Бежаницком районе

10:11, 26 августа 2019, ПАИ

Ушедшую из дома 14-летнюю жительницу деревни Родина Псковского района Веронику Пугачеву обнаружили в Бежаницком районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Девочка пыталась уехать в страны Евросоюза со своим совершеннолетним другом. Правоохранительные органы устанавливали ее местонахождение с 19 августа. Сейчас подростка доставили в Псков и передали родителям.

Вероника Пугачева уже уходила из дома в мае. Спустя почти неделю тогда ее нашли в Тверской области.