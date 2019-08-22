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14-летняя псковичка ушла из дома с юношей, чтобы уехать в Европу

14-летняя Вероника Пугачева ушла из дома в деревне Родина Псковского района с совершеннолетним юношей, высказывая намерение убыть в страны Евросоюза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Девочка-подросток пропала 19 августа и до сих пор её местонахождение неизвестно. Ранее она уже не раз уходила из дома. Так, в мае она ушла из дома, однако спустя почти неделю была обнаружена в Тверской области, куда дошла пешком.

Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Вероники Пугачевой, обращаться по телефону 290-635.

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