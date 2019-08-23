Губернаторская повестка: Большой юбилей и форум «За ЗОЖ»

23:32, 26 августа 2019, ПАИ

На минувшей неделе в Псковской области отмечали 75-летие со дня образования региона, в областной столице проходил Всероссийский форум «За ЗОЖ», а губернатор посетил Талабские острова и предрек им будущее «маленького Монако». Ну а представители местных элит штудировали первое за долгое время расширенное интервью главы региона в поисках сигналов. Подробности — в обзоре Псковского агентства информации.

Имеющий уши да услышит

21 августа впервые за долгое время в региональном СМИ — на сайте Псковского агентства информации — вышло большое, можно сказать программное, интервью губернатора Псковской области. Нет смысла пересказывать ответы Михаила Ведерникова на вопросы по ключевым проблемам жизни региона: лучше обратиться к первоисточнику. Стоит лишь обратить внимание на несколько важных сигналов, которые губернатор подал региональным элитам.

Во-первых Михаил Ведерников призвал чиновников всех уровней не отгораживаться от граждан. «Мы же здесь не для того, чтобы рассматривать город из окон служебных автомобилей», - подчеркнул глава региона. И рассказал, что, к примеру, его новый заместитель Василий Осипов вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным периодически ездят по областной столице на общественном транспорте или велосипедах, чтобы понимать, как там обстоят дела «на земле».

Судя по всему, к «хождению в народ» следует приготовиться и их коллегам.

При этом губернатор подчеркнул, что чиновники обязаны реагировать на жалобы в социальных сетях, по сути приравняв их к официальным обращения в органы власти. И в качестве положительного примера привел главу администрации Пскова Александра Братчикова, который, по его словам, с начала года получил уже больше двух тысяч таких «приветов», и не справился пока только с двумя, и то в силу «серьезных объективных причин».

Таким образом, можно сделать вывод, что затэгенным возмущенными гражданами в Фейсбуке и Инстаграме чиновникам больше не стоит делать вид, что они «в домике». Ну а псковский сити-менеджер в очередной раз подтвердил свой статус важного члена команды Михаила Ведерникова, на примере которого следует учиться другим главам муниципалитетов.

Во-вторых, губернатор констатировал, что его команда «полностью сформирована и работает достаточно эффективно». Так что псковские чиновники, волновавшиеся, что «в будущее возьмут не всех», могут успокоиться: кадровые перетряски, похоже, завершились. При этом, впрочем, расслабляться рано: Михаил Ведерников констатировал, что провозглашенный им принцип работы в режиме «24/7» никто не отменяет. «Надеюсь, что в перспективе мы перейдем на нормальный режим работы, чтобы можно было уходить с работы хотя бы в 22.00, но в нашем случае это будет не скоро», - заявил он.

В третьих, глава региона прокомментировал грядущие в начале сентября выборы глав шести районов. Подчеркнув, что выбор должны совершить избиратели, а областные власти призваны «сделать так, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и открыто», губернатор недвусмысленно заявил: «очень важно понимать, как избранные главы будут выстраивать работу с региональной властью. Необходимо действовать единой командой, уметь брать на себя ответственность, а не кивать наверх, когда что-то не получается».

И в самом деле, несмотря на разделение уровней власти, всем очевидно, что без поддержки регионального руководства глава муниципалитета вряд ли может добиться сколько-нибудь значимых результатов на своем посту.

При этом Михаил Ведерников оспорил расхожее мнение, что на «кадровой скамейке» в Псковской области никого нет. «Говорить о полном отсутствии выбора у нас тоже нельзя – тот же «Лидер года» показал целый ряд специалистов с большим потенциалом», - заявил он. Тем самым глава области напомнил действующим политикам и чиновникам, что «незаменимых у нас нет», и приободрил тех, кто только задумывается о карьере в органах власти.

Ну а государственный медиахолдинг Псковской области вполне может «рисовать звездочку»: тот факт, что Михаил Ведерников выбрал именно эту площадку для публикации своего интервью, говорит о том, что глава региона позитивно оценивает ее работу и готов поддерживать СМИ, учредителями которых являются областные власти, эксклюзивами.

На здоровье

23-25 августа Псковская область принимала у себя Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ», который собрал свыше 500 участников более чем из 60 регионов страны. Инициатором форума стал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Региональные власти вновь продемонстрировали готовность эффективно сотрудничать с владыкой, организаторские и лоббистские возможности которого трудно преувеличить.

Приветствуя участников форума, поддержавший его Михаил Ведерников отметил, что для собственного развития полезно слушать «сильных людей». «Желаю найти на форуме светлые мысли», - подчеркнул губернатор.

С последним, надо полагать, проблем не было: псковские активисты и социальные работники, принявшие участие в нем, смогли получить информацию о самых успешных практиках по использованию инновационных технологий, методик, учебно-методического обеспечения, направленного на формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни из разных регионов России.

Кроме того, теперь Михаил Ведерников предложил организаторам сделать для форума «постоянную псковскую прописку». Губернатор верен своей практике собирать в регион лучшие кейсы из самых разных сфер: общественно-политической, социально-экономической, культурной и т. п. Новый форум безусловно позволит специалистам Псковской области прокачать навыки, которые будут полезны для региона с серьезными демографическими проблемами, что будет лишним доводом при привлечении федеральных средств на профильные программы и проекты.

Наконец, на форуме было положено начало явно долгоиграющей истории: в его ходе формировался лидерский штаб и разрабатывалась стратегия всероссийского молодежного движения «За ЗОЖ». С большой долей вероятности, новое движение еще заявит о себе в федеральном масштабе. И быть причастными к его созданию — уже большая удача.

Очень своевременный юбилей

23 августа Псковская область отмечала 75-летие со дня образования. Для областных властей юбилей стал еще одним поводом подвести итоги работы.

Выступая на торжественном мероприятии в честь годовщины, Михаил Ведерников перечислил «поводы для гордости» за регион, особо подчеркнув, что все они - результат труда жителей Псковской области. «Именно их трудом уже 4-й год подряд темп роста промышленности в Псковской области в 3 раза превышает среднероссийский. С 2012 года в регионе началась работа по созданию особой экономической зоны, в 2016 году создан один из наиболее эффективных кластеров России. Два этих проекта заложили фундамент промышленного роста на долгие годы вперёд», - отметил губернатор.

По его словам, аграрии региона обеспечивают «самую высокую динамику в отрасли среди регионов Северо-Западного федерального округа с 2013 года».

В торговле, туризме, строительстве, – по всем важнейшим экономическим показателям мы вышли на путь стабильного развития и сохраняем достойную динамику», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что у региона есть свои достижения в социальной сфере, в развитии транспортной и дорожной инфраструктуры. «Общими усилиями Псковская область шаг за шагом отыгрывает утерянные за сложные годы позиции», - выразил уверенность он.

Есть достижения у Псковской области в спорте, в культуре, в образовании. «С каждым годом расширяется событийная сетка, охватывая новые ниши: фестиваль кинематографа, гастрономии, колокольного звона, хорового пения, астрономии», - добавил глава региона.

Он особо обратил внимание на работу, проделанную в Пскове для увеличения туристического потока. Речь идет, например, о туркластере «Псковский», «который фактически возродил туристическую отрасль в регионе». «Его инфраструктурой ежегодно пользуются десятки тысяч жителей и гостей Псковской области. Мы ежегодно фиксируем рост турпотока до 10-15%. При поддержке федерального центра, мы начали реализацию второго проекта - туркластера «Духовные истоки». Уверен, он также даст отрасли серьёзный толчок развитию туротрасли», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что предстоит еще немало работы для того, «чтобы в полной мере раскрыть потенциал, но мы уверенно движемся в этом направлении, рука об руку с нашими друзьями, партнёрами и коллегами».

Отметим, что на фоне более чем тысячелетней истории региона 75 лет - дата, безусловно, скромная, но очень важная в политическом смысле.

Соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР был издан в 1944 году, сразу после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Решение о том, чтобы восстановить Псковскую область в качестве отдельного субъекта РСФСР, было сделано в том числе для ускорения процесса восстановления данной территорией, разоренной войной и оккупацией. И сегодня региону не менее важно внимание федерального центра: чтобы преодолеть демографические и экономические проблемы Псковской области.

Острова сокровищ

На выходных Михаил Ведерников совершил рабочую поездку на Талабские острова: архипелаг в Псковском озере, который сегодня, с одной стороны, является сосредоточением острых социально-экономических проблем, а с другой — важным духовным центром и потенциальной туристической меккой.

По ходу визита глава региона раздал поручения подчиненным: привести в порядок братское захоронение воинов, которые погибли при освобождении острова Залита, выделить катер и служебное жилье для обслуживающего острова фельдшера, установить дополнительный павильон для складирования мусора и вывезти старую несанкционированную свалку, которая расположена на живописном берегу. Кроме того, на острове будет отремонтирована центральная улица и установлена воркаут-площадка, появится пожарная машина.

Михаил Ведерников также напомнил, что остров Залита и остров Белов станут отдельным муниципальным образованием, и что для посещающих архипелаг туристов планируется ввести экологический и туристический сбор. При этом глава региона рассчитывает на активность самих аборигенов: на ближайшей сессии районного собрания депутатов будет поднят вопрос о создании на Залита ТОСа, что позволит участвовать в грантах и развивать остров.

Губернатор пообещал, что уже в конце сентября вновь встретится с островитянами, чтобы обсудить совместный план мероприятий и расставить приоритеты. По мнению Михаила Ведерникова, учитывая доходы от приема туристов и паломников, отколовшиеся от Псковского района острова могут превратиться в «маленькое Монако». А тот факт, что архипелаг, на котором находится могила старца Николая Гурьянова, еще и православная святыня, открывает для них дополнительные возможности: не зря в визите участвовал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Похоже, глава региона рассчитывает построить на Талабах своего рода «модернизационный офшор»: в замкнутой экологической и общественно-политической системе островов можно эффективно внедрять новые форматы работы и привлечения средств, создавая еще одну точку роста буквально «на ровном месте» - посреди Псковского озера.