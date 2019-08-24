Михаил Ведерников: Наша задача максимально благоустроить остров Залита

19:10, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки посетил Талабские острова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона, в частности, ознакомился с работой социальных объектов острова.

При осмотре медицинской части к губернатору обратилась фельдшер и попросила выделить катер для медика. Михаил Ведерников поставил задачу муниципалитету найти необходимую лодку.

Фельдшер рассказала, что у нее в выделенной квартире есть плесень. Она отметила, что ей необходим служебный домик на самом острове, в качестве служебного жилья. Глава региона проинформировал её, что для этой цели выделят средства из областного и муниципального бюджета.

После этого глава региона осмотрел местную школу и подарил учреждению школьные наборы для первоклассников. «Наша задача сохранить остров в том виде, в котором он есть, и максимально его благоустроить», - заявил губернатор местным жителям.

Затем Михаил Ведерников совершил обход мусорных площадок, расположенных на остове Залита. Директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст сообщил, что мусор с острова Залита вывозится с регулярностью раз в месяц.

Глава региона поручил установить ещё один павильон для складирования мусора и вывезти старую несанкционированную свалку, которая расположена на берегу. Сергей Пайст заверил губернатора, что после того, как компания получит плавательное средство – лицензированную баржу – «Экопром» вывезет свалку за несколько рейсов в течение двух недель.