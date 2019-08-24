Талабские острова планируют сделать отдельным муниципальным образованием

20:07, 24 августа 2019, ПАИ

Остров Залита и остров Белов планируется сделать отдельным муниципальным образованием. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников местным жителям в рамках поездки на Талабские острова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что по этому поводу есть поддержка в федеральном центре. Он также рассказал, что для туристов планируется ввести экологический и туристический сбор. «Бюджет у вас тогда будет как у маленького Монако», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, во время общения с местными жителями губернатор сообщил, что на следующий год здесь планируется отремонтировать центральную дорогу. Он уточнил, что при ремонте центральной дороги следует сделать тротуары и велосипедные дорожки.

Также Михаил Ведерников отметил, что у региона осталась ещё одна воркаут-площадка, которая будет установлена на острове Залита «Я пришлю сюда нашего архитектора, вместе с которым вы посмотрите, где сделать места для турников», - сказал глава региона.

«Настаиваю, что подумали по поводу создания ТОС, что позволит участвовать в грантах и развивать остров», - обратился губернатор к местным жителям. Жители острова согласились с предложением губернатора. Решение о создании ТОСа на острове примут на ближайшей сессии районного собрания депутатов.