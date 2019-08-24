0
20:07
Талабские острова планируют сделать отдельным муниципальным образованием
19:10
Михаил Ведерников: Наша задача максимально благоустроить остров Залита
17:36
Мемориал советским воинам на острове Залита отремонируют к 1 мая 2020 года
17:15
Могилу старца Николая на острове Залита посетили губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон
15:59
Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью
12:12
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России
10:39
Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове
Еще новости
Общество

Талабские острова планируют сделать отдельным муниципальным образованием

Остров Залита и остров Белов планируется сделать отдельным муниципальным образованием. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников местным жителям в рамках поездки на Талабские острова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что по этому поводу есть поддержка в федеральном центре. Он также рассказал, что для туристов планируется ввести экологический и туристический сбор. «Бюджет у вас тогда будет как у маленького Монако», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, во время общения с местными жителями губернатор сообщил, что на следующий год здесь планируется отремонтировать центральную дорогу. Он уточнил, что при ремонте центральной дороги следует сделать тротуары и велосипедные дорожки.

Также Михаил Ведерников отметил, что у региона осталась ещё одна воркаут-площадка, которая будет установлена на острове Залита «Я пришлю сюда нашего архитектора, вместе с которым вы посмотрите, где сделать места для турников», - сказал глава региона.

«Настаиваю, что подумали по поводу создания ТОС, что позволит участвовать в грантах и развивать остров», - обратился губернатор к местным жителям. Жители острова согласились с предложением губернатора. Решение о создании ТОСа на острове примут на ближайшей сессии районного собрания депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Талабские острова планируют сделать отдельным муниципальным образованием
24 августа 2019
Талабские острова планируют сделать отдельным муниципальным образованием
Михаил Ведерников: Наша задача максимально благоустроить остров Залита
24 августа 2019
Михаил Ведерников: Наша задача максимально благоустроить остров Залита
Мемориал советским воинам на острове Залита отремонируют к 1 мая 2020 года
24 августа 2019
Мемориал советским воинам на острове Залита отремонируют к 1 мая 2020 года
Могилу старца Николая на острове Залита посетили губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон
24 августа 2019
Могилу старца Николая на острове Залита посетили губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон
Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью
24 августа 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России
24 августа 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России
Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове
24 августа 2019
Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове
Пленарное заседание форума «За ЗОЖ» проходит в Пскове
24 августа 2019
Пленарное заседание форума «За ЗОЖ» проходит в Пскове

Идет загрузка...